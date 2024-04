Inchiesta Pandora: sindaco di Tremestieri al gip: “mi dimetto”

Si è dimesso dall’incarico, per “potermi difendere con maggiore serenità”, il sindaco di Tremestieri Etneo, Santi Rando, in carcere per voto di scambio politico-elettorale nell’ambito dell’inchiesta Pandora della Procura di Catania, su indagini dei Carabinieri. Lo ha detto lo stesso primo cittadino durante l’interrogatorio di garanzia, rendendo spontanee dichiarazioni, davanti al gip Carla Aurora Valenti alla presenza del suo legale, l’avvocato Tommaso Tamburino. Il prefetto di Catania lo ha sospeso ieri dall’incarico, assieme al consigliere comunale Mario Ronsisvalle, che è agli arresti domiciliari. Rando ha rigettato l’accusa di voto di scambio, sostenendo di “non averlo mai fatto” e si è detto “certo di poterlo dimostrare”. L’avvocato Tamburino, all’esito della decisione del gip, valuterà di ricorrere al Tribunale per il riesame.