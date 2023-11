La maxi rissa in piazza a Canicattì, 12 denunce ma indagini ancora in corso

È salito a 12 il numero delle persone denunciate per la maxi rissa avvenuta sabato scorso in piazza a Canicattì. Si tratta di ragazzini, tutti del posto e incensurati, che adesso sono stati deferiti alla procura della Repubblica di Agrigento. L’attività investigativa, affidata alla polizia, è ancora in corso e non si esclude che nelle prossime ore il bilancio delle denunce possa aumentare. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere presenti in zona ma soprattutto quelle postate sui social da partecipanti e spettatori.

Una pratica che è stata duramente contestata dal questore Emanuele Ricifari che negli scorsi giorni ha annunciato una stretta sulla movida violenta: “Manca il senso civico – ha dichiarato – è impensabile che la gente riprenda la scena e non avvisi le forze dell’ordine.” Immagini che sono diventate peraltro virali subito dopo essere state diffuse sui social con tanto di commenti e incitamenti durante la zuffa. Episodi di violenza sempre più frequenti in provincia di Agrigento e che coinvolgono soprattutto giovanissimi.