Morto dopo pestaggio fuori il centro commerciale, disposta autopsia

Sara’ l’autopsia, prevista per i prossimi giorni, ad indirizzare le indagine dei carabinieri della compagnia di Giarre e fare luce sulla morte di Vincenzo Zappala’, il manovale di 52 anni di Guardia Mangano, frazione di Giarre, morto poco prima di giungere in ospedale in seguito ad un pestaggio avvenuto venerdi’ scorso fuori un centro commerciale ad Altarello a Riposto, in provincia di Catania.

Erano state la fidanzata e altre due donne a portare l’uomo in fin di vita nel nosocomio, una corsa che pero’ non e’ servita a salvarlo. Dagli esami autoptici si attendono risposte sulla causa del decesso: sul cuo corpo non vi erano evidenti segni di violenza. Gli investigatori dei carabinieri stanno indagando su quello che al momento appare come un giallo.

Sono state intanto visionate le telecamere di sorveglianza della zona in cui e’ stato trovato Zappala’, riverso per terra. All’aggressione, evidente nelle immagini, non avrebbe assistito il fratello della vittima da poco giunto in Sicilia dalla Germania, e che si trovava con Zappala’ fino a poco prima.