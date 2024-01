“Occupò casa popolare al Villaggio Mosè ”, assolta per tenuità del fatto 

Occupò abusivamente insieme al compagno un appartamento di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha disposto l’assoluzione nei confronti di Laura Cuffaro, 44 anni, per particolare tenuità del fatto. Non luogo a procedere, invece, per Rino Poni, famoso pittore agrigentino, deceduto nel dicembre 2022 durante il processo.

La vicenda risale al 2017. La coppia, per necessità, occupò un alloggio popolare nel quartiere di Villaggio Mosè dove si stabilì per qualche mese. Un successivo controllo fece scattare la denuncia e il conseguente processo. Al termine del dibattimento anche l’accusa, sostenuta dal pm Salvatore Caradonna, aveva chiesto di non punire l’imputata in considerazione delle modalità della condotta e per l’esiguità del danno. Richiesta a cui si erano associati anche i difensori, gli avvocati Daniele Re e Giuseppe Zucchetto. Il tribunale ha così disposto l’assoluzione per tenuità del fatto.