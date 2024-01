Porto Empedocle, 26enne arrestato per spaccio di droga 

Un ventiseienne empedoclino è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il provvedimento scaturisce da un imponente servizio di controllo effettuato dalle Fiamme gialle della locale Tenenza sul territorio di Porto Empedocle. In particolare, i finanzieri hanno effettuato degli accurati accertamenti nel quartiere dei Grandi Lavori.

Il ventiseienne è stato fermato in strada e, poco dopo, il controllo è stato esteso anche nell’abitazione con l’ausilio dell’unità cinofila. Perquisizione che ha dato esito positivo con il rinvenimento di diverse dosi di hashish. Per questo motivo il 26enne è stato arrestato.