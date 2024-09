Rubò cassaforte e armi, latitante agrigentino arrestato dal dentista a Roma

I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno catturato a Roma in collaborazione con i colleghi di Frascati un latitante originario della provincia di Agrigento – Calogero Di Maria, 62 anni – ma da anni residente nella Capitale, ritenuto responsabile del furto avvenuto nel dicembre dello scorso anno di una cassaforte contenente due fucili da caccia e 20 mila euro da un’abitazione di Campofelice di Roccella, nel Palermitano.

L’uomo, ricercato dal luglio scorso, si sarebbe introdotto nell’appartamento, al primo piano di uno stabile, usando una scala. I militari dell’Arma hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Termini Imerese. Il 60enne è stato bloccato in uno studio dentistico nel quartiere di Tor Bella Monaca ed è stato poi rinchiuso nel carcere di Regina Coeli in attesa dell’interrogatorio di garanzia.