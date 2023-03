“Traffico di droga tra il nisseno e l’agrigentino”: al via gli interrogatori di garanzia

Al via i primi interrogatori di garanzia degli indagati arrestati negli scorsi giorni dai carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta nell’ambito di un’inchiesta su un vasto traffico di stupefacenti tra Mussomeli e le province di Agrigento e Catania. Sette delle quattordici persone coinvolte compariranno giovedì 23 marzo davanti il gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, delegato dall’ufficio di Caltanissetta.

Si tratta degli indagati che attualmente si trovano associati presso la casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento: Antonella Alotta, 31 anni di Mussomeli; Calogero Luca Lauricella, 60 anni di Favara; Antonio Puma, 41 anni di Favara; Paolo Bellino, 22 anni di Mussomeli; Francesco Di Bernardo, 46 anni; Calogero Grimaldi, 31 anni di Casteltermini; Rosario Dario Lo Re, 41 anni di Casteltermini. Nel collegio difensivo gli avvocati Pietro Sorce, Giuseppe Barba, Salvatore Baiamonte, Carmelo Amoroso, Antonello D’Acquisto, Massimo Scozzari.

Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Secondo l’accusa, attraverso un continuo approvvigionamento garantito da canali nelle province di Catania e Agrigento, avrebbero gestito una rilevante attivita’ di spaccio di cocaina, marijuana e hashish, ad assuntori ma anche ad altri spacciatori nel territorio di Mussomeli e nelle localita’ limitrofe. Lo spaccio, durato per 5 anni, ha riguardato anche i Comuni di Sutera, Campofranco, Acquaviva Platani, Villalba e alcune zone della provincia di Agrigento.

L’indagine, svolta tra ottobre 2019 e giugno 202, ha evidenziato che l’attivita’ dell’associazione si svolgeva anche durante il Covid, nonostante le limitazioni alla liberta’ di movimento dovute all’emergenza sanitaria.

Gli arrestati sono: Antonio Maniscalco, 49 anni, di Caltanissetta; Federico Lo Manto, 46 anni, di Mussomeli; Giuseppe Calogero Malta, 48 anni, di Sutera; Antonella Alotta, 32 anni, di Mussomeli; Luca Calogero Lauricella, 60 anni, di Favara; Gino Gueli, 33 anni, di Catania; Fabrizio Filippo Aiello, 43 anni di Misterbianco (Ct); Eros Doria, 38 anni, di Caltanissetta; Antonio Puma, 42 anni di Agrigento; Paolo Bellino, 22 anni di Casteltermini (Ag); Francesco Di Bernardo, 46 anni, di Casteltermini; Ahmed Atia, 29 anni di Mussomeli; Antonino Lattuca, 41 anni di Campofranco: Calogero Grimaldi, 31 anni di Casteltermini; Rosario Lo Re, detto Dario, 41 anni di Casteltermini. Sono indagati a vario titolo per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Per tutti è stato disposto il carcere, ad eccezione di Atia Ahmed che è stato condotto ai domiciliari. L’ordinanza è stata emessa dal gip Graziella Luparello.