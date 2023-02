Aragona, rito evangelico i funerali di Raimondo Giglia

Oggi si sono svolti a Grotte con il rito evangelico i funerali di Raimondo Giglia, il giovane di Aragona tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto in viale Mediterraneo.

“La presenza delle massime autorità civili e militari della nostra cittadina ha testimoniato la vicinanza e l’affetto alla famiglia di Raimondo, alla Città di Aragona ed al Sindaco.

In questo momento così triste, un pensiero particolare ai genitori, al fratello ed alla sorellina di Raimondo”, scrive il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza.