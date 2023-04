Grotte, in arrivo fondi per la realizzazione di un CCR

“Ancora un finanziamento per Grotte, 836.706,62 euro per la realizzazione di un CCR (Centro comunale di raccolta). In questi cinque anni abbiamo dimostrato cosa significa portare risorse e sviluppo a Grotte. Lavoro e passione continuano ad essere alla base del nostro lavoro. Ci emozioniamo e gioiamo per la nostra comunità,” ha dichiarato il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza.

Finanziato dal Ministero dell’Ambiente il progetto per il “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” prevede la realizzazione di un centro comunale di raccolta.

“L’ennesimo risultato positivo di questa Amministrazione, che da sempre ha puntato tutto su temi come la legalità, l’innovazione, l’infrastrutturazione del nostro territorio. Ancora una volta ringrazio l’Ass. Antonio Morreale per il contributo determinante che ha caratterizzato l’azione amministrativa della Giunta Provvidenza”, ha concluso il primo cittadino.