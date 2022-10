Grotte, scontro tra tre auto: ferita gravemente una 51enne 

Spaventoso incidente stradale in contrada Chisiella, a Grotte. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre auto e ad avere la peggio è stata una donna di 51 anni che è stata trasferita all’ospedale di Agrigento dopo aver riportato traumi sparsi. Non sarebbe in pericolo di vita.

La signora, originaria di Racalmuto, era alla guida di una Fiat 500. Per cause ancora in corso di accertamento l’auto si è scontrata contro una Ford Kuga, guidata da un 49enne di Grotte, e una Mercedes condotta da un 39enne di Favara. Sul posto il personale sanitario e anche i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno estratto dall’abitacolo la donna.

Poi il trasferimento in ospedale. La ricostruzione della dinamica e le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Canicattì.