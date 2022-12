Incendiato un altro magazzino, piromane in azione a Grotte

Un magazzino disabitato è stato dato alle fiamme in via Masaniello, a Grotte. È il terzo incendio doloso che si verifica in abitazioni o garage abbandonati nel centro del piccolo comune dell’agrigentino.

L’ipotesi che dietro i roghi possa esserci la mano di un unico piromane prende sempre più corpo. L’ultimo incendio in ordine di tempo è avvenuto in un garage a piano terra.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno avvertito un forte odore di bruciato e una colonna di fumo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della locale stazione. Proseguono le indagini.