“Le Vibrazioni” fanno vibrare la piazza di Grotte

Le Vibrazioni capitanati da un grande Francesco Sarcina hanno davvero fatto vibrare la piazza di Grotte. In tanti, non sono grottesi, sono arrivati dai paesi limitrofi, per assistere al concerto di Pasqua che chiude la manifestazione della Settimana Santa 2023. Tanti i successi da “Dedicato a te” a “In una notte d’estate”, da “Sbagliato” a “Dov’è” per arrivare alla grande song d’amore che Sarcina ha annunciato al pubblico con queste parole: “adesso facciamo quella bella”. Telefoni alla mano per cantare a sguarciagola “Vieni da me”.

Soddisfatto della riuscita della manifestazione il sindaco Alfonso Provvidenza che ha dichiarato: “Il primo ringraziamento è per tutti i cittadini della nostra comunità. Grotte, come sempre, è stata all’altezza della situazione: accogliente, ordinata, pulita, disponibile e rispettosa delle regole. Tutto è andato meravigliosamente bene.Grazie a tutti coloro che hanno consentito l’ottima riuscita degli eventi programmati: la Prefettura, le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza), la Polizia Municipale, la Protezione Civile, la squadra di soccorso sanitario (medici, infermieri e volontari), le Associazioni di volontariato, Padre Salvatore Zammito e i suoi collaboratori, il Gruppo dei Giudei e i “piccoli”, i Portatori, le Bande musicali, i Lamentatori, gli operatori ecologici, gli operatori PUC, gli sponsor tecnici, il Presidente e i Consiglieri comunali, la Pro Loco, l’organizzatore dell’evento e il service tecnico, i mezzi social che hanno diffuso gli eventi.Un grazie speciale alla Giunta Comunale ed all’ottimo personale comunale.”

Le immagini video