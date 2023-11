Lampedusa, al via trasferimento di 850 migranti

E’ corsa contro il tempo a Lampedusa per svuotare l’hotspot. Nel centro di contrada Imbriacola, dopo la raffica di sbarchi degli ultimi giorni con oltre 1.800 persone arrivate in meno di 48 ore, sono presenti 1.344 ospiti, di cui 101 minori non accompagnati. Ieri sera 400 sono stati imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle e stamani stessa sorte toccherà ad altri 270 migranti.

Non l’unico trasferimento della giornata. Infatti, su disposizione della Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale, 180 saranno imbarcati nel primo pomeriggio su un volo per Bologna, mentre in serata altri 400 si lasceranno alle spalle l’hotspot, con il traghetto raggiungeranno domani all’alba Porto Empedocle.