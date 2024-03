Lampedusa, ancora sbarchi: 46 su scogli e un cadavere

Ancora sbarchi a Lampedusa, dopo i quattro di oggi ve ne sono stati altri due. Sugli scogli di Ponente sono stati rintracciati 46 persone; La guardia costiera ha recuperato pure il cadavere di un uomo che sarebbe morto per un malore in seguito all’approdo. Il gruppo viaggiava su un’imbarcazione in legno di dieci metri salpata da Zuwara, in Libia, nella serata di mercoledi’. I superstiti, di nazionalita’ pachistana ed egiziana, hanno riferito ai soccorritori di avere pagato dai 4mila ai 6mila euro per la traversata conclusa davanti agli scogli. La procura della Repubblica di Agrigento ha disposto l’ispezione cadaverica per fare luce sulle circostanze precise del decesso e ha delegato la squadra mobile per interrogare gli altri migranti e ricostruire l’episodio.

Intanto sono 120 i migranti che hanno lasciato l’hotspot di Lampedusa e sono stati imbarcati sul traghetto di linea verso Porto Empedocle. A disporre lo spostamento è stata la prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale. Nella struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola sono rimasti 15 migranti. Le segnalazioni di avvistamenti continuano però a moltiplicarsi.