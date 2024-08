Lampedusa, gli sbarchi non si fermano: in 110 sull’isola

Proseguono senza soste, per il terzo giorno consecutivo, gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 110 sono approdati a bordo di sei imbarcazioni, cinque delle quali soccorse da guardia costiera, guardia di finanza e dalla ong Trotamar III. Un barchino, con a bordo 14 persone, fra cui tre donne e quattro minori, di nazionalita’ egiziana, libica, tunisina e marocchina, e’ riuscito ad arrivare direttamente sulla spiaggia della Guitgia. I carabinieri li hanno poi bloccati e soccorsi.

Sui 6 natanti, salpati dai litorali di Homs, Sabratha e Tajoura, in Libia e Djerba e Sidi Jmour, in Tunisia, c’erano da 14 a 30 migranti. Sono stati portati, dopo i primi controlli sanitari sulla banchina, all’hotspot dove sono presenti quasi 900 ospiti. Un gruppo di 250 verranno imbarcati in mattinata sul traghetto Sansovino che arrivera’ in serata a Porto Empedocle. Altri 150, invece, lasceranno il centro di primissima accoglienza in serata.