Lampedusa, nuove opere al Museo Archeologico delle Pelagie (ft,vd)

E’ stato riaperto a Lampedusa il Museo Archeologico delle Pelagie gestito dalla Fondazione Visioni D’autore e l’ Hub Turistico Lampedusa. Non solo storia del passato, come l’antica testa di Ade, originaria del periodo della Magna Grecia e tanti altri interessantissimi reperti, ma anche arte contemporanea con un nuovo allestimento nella parte superiore che prende il nome di “Storie di vita e di memoria”. Il piano ospita una sala dedicata agli “angeli del mare” il corpo di Guardia Costiera, una sala dedicata agli oggetti utilizzati da Papa Francesco durante la sua storica visita a Lampedusa, e da ieri in esposizione due nuove opere: “la natività con la resurrezione” di Leonardo Palmisio e “acqua” di Giovanni Cappello scultura che rappresenta l’importanza dell’acqua come fonte di vita, ma anche simbolo delle disparità esistenti nel mondo odierno.