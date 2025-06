Lampedusa, proseguono gli sbarchi: 426 in hotspot

Sono 89 i migranti arrivati, durante la notte, a Lampedusa dopo che le due imbarcazioni sulle quali viaggiavano sono state agganciate dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza. A bordo rispettivamente 28 persone tra bengalesi, egiziani, sudanesi ed eritrei e 61 egiziani ed iraniani. A dire degli sbarcati, le traversate sono iniziate da Zawiya e Zuwara in Libia. Dopo l’approdo a molo Favarolo sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 426 ospiti. Per la tarda mattinata è stato disposto il trasferimento di 300 persone con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.

Oggi una delegazione di parlamentari di Fratelli d’Italia si recherà in visita a Lampedusa per fare il punto della situazione sull’hotspot e sull’isola dopo due anni e mezzo di governo Meloni. Il programma prevede alle ore 15 un incontro con il sindaco presso il Municipio, alle 16 visita alla Guardia Costiera, alle 17,30 all’hotspot per Migranti, alle 19 al cimitero dei barchini, alle 19,15 alla postazione 118 / Poliambulatorio ASP Palermo. La delegazione è composta dai due capigruppo di Camera e Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, i responsabili di dipartimento Giovanni Donzelli, Francesco Filini, Sara Kelany e Arianna Meloni, i vicepresidenti Augusta Montaruli, Salvatore Sallemi e Marco Scurria e il senatore Raoul Russo. (Foto Dire)