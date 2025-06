Referendum, ad Agrigento l’affluenza più bassa di tutta la Sicilia

Urne aperte in Sicilia, come nel resto d’Italia, per i cinque referendum abrogativi. I seggi sono stati riaperti questa mattina alle 7, e resteranno attivi fino alle 15. I siciliani chiamati alle urne sono più di 4 milioni e mezzo ed esattamente 4.627.146 secondo i dati dell’assessorato regionale agli Enti Locali e del Viminale.

Nell’intera giornata di ieri l’affluenza alle urne in Sicilia è stata del 16,32%, ben al di sotto della già bassa affluenza su scala nazionale pari al 22,7%, quasi 6 punti in più. Il dato maggiore lo ha fatto registrare la provincia di Palermo con una affluenza del 18,07%, oltre 4 punti (quasi 5) al di sotto della media nazionale. Seguono, poi, Enna con il 17,99% e Catania con il 17,01%. In fondo alla classifica Agrigento con il 13,36% e Caltanissetta con il 13,91%, nel mezzo Ragusa (16,45%); Messina (16,34%), Siracusa (15,97%) e Trapani (15,37%).