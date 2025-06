Scontro auto-scooter a Porto Empedocle, ferito giovane centauro

Un brutto incidente si è verificato nella giornata di ieri a Porto Empedocle. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e un scooter; ad avere la peggio è stato il ragazzo che era a bordo del mezzo a due ruote che è stato scaraventato a terra riportando escoriazioni e qualche ferita.

Non versa in pericolo di vita. A bordo di un’ambulanza il centauro è stato trasferito all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie. Presenti sul posto anche gli agenti della Municipale per i rilievi del sinistro stradale.