Lampedusa, proseguono gli sbarchi: al via trasferimenti

Centodieci migranti sono sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa dopo che le motovedette della Capitaneria e della guardia di finanza hanno soccorso 4 imbarcazioni. A bordo dei natanti, salpati da Karabolli e Sabratah in Libia e Djerba e Sfax in Tunisia, c’erano gruppi da 11 a 43 camerunensi, algerini, egiziani, siriani e tunisini. Sull’ultima carretta soccorsa anche 4 donne in avanzato stato di gravidanza. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, all’alba, c’erano 334 ospiti. Dopo il trasferimento, disposto dalla prefettura di Agrigento, di 258 migranti, fra cui 39 minori non accompagnati, con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle e dopo i due nuovi sbarchi, nella struttura sono adesso presenti 135 migranti.