Lampedusa, riprendono gli sbarchi: quasi 500 migranti in due giorni  

Riprendono, dopo dieci giorni di stop per le avverse condizioni del mare, gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Fra ieri e oggi, in tutto, sono arrivati sette barchini per un totale di 464 persone. Tre i natanti, con 181 migranti in totale, soccorsi durante la notte e all’alba dalle motovedette di guardia di finanza e capitaneria di porto, assistiti dall’assetto danese di Frontex. Ieri ci sono stati 4 sbarchi con 283 sudanesi, egiziani, pakistani, senegalesi, eritrei ed etiopi, tutti partiti dai porti libici di Sabratha e Zuara.

Gli ultimi arrivati, invece, sono di nazionalita’ yemenita, bengalese, egiziana e pakistana: ai soccorritori hanno riferito di essere salpati da Zuara e da Abu Kammash, in Libia. Nel centro d’accoglienza, che solo 24 ore fa era stato svuotato, si trovano al momento 411 persone. Tre migranti, approdati ieri, sono stati portati al poliambulatorio dell’isola per dei problemi sanitari di entita’ non grave.