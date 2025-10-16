Ruba portafogli e smartphone dei sanitari nella clinica in cui è ricoverata la madre, denunciata

È stata trovata in possesso dagli agenti della Polizia di Stato dello smartphone di un’infermiera e del portafoglio di un medico, che aveva rubato all’interno della clinica catanese dove era ricoverata l’anziana madre. A rendersi protagonista della vicenda è una donna ferrarese di 48 anni, con specifici precedenti per reati contro il patrimonio, che ha utilizzato la camera di degenza come base logistica per i suoi furti.

Ai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania ha più volte tentato di spiegare di non aver fatto nulla, men che meno di aver rubato ai sanitari, ma è stata smentita dalle immagini del sistema di videosorveglianza interno della struttura sanitaria.

In particolare, la donna è stata immortalata in azione, pochi minuti prima che la madre subisse un intervento chirurgico. Le videocamere l’hanno ripresa mentre si intrufolava in infermeria e usciva dalla stanza dei sanitari, con il cellulare della vittima del furto. Poi, la 48enne è tornata nella stanza in cui la madre attendeva di essere chiamata per sottoporsi all’intervento.

La visione integrale delle immagini ha permesso ai poliziotti di accertare un ulteriore furto messo a segno dalla stessa donna. Infatti, dopo aver fatto ingresso in un altro ambulatorio medico, la 48enne ha prelavato un oggetto, nascondendolo sotto la maglia per poi recarsi nuovamente nella stanza dove la madre stava trascorrendo la sua degenza. I poliziotti sono riusciti a risalire all’oggetto, un portafoglio rubato ad un medico, i cui documenti erano stati gettati dalla ladra tra le piante di un’aiuola

della clinica.

Ispezionata la stanza dove si trovava ricoverata la madre, i poliziotti sono riusciti a trovare nascosti in bagno, sopra un pannello in cartongesso presente nel controsoffitto, sia il cellulare che il portafogli. Quanto trovato è stato riconsegnato ai legittimi proprietari, mentre la 48enne è stata arrestata per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagata valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, la stessa è stata condotta nelle camere di sicurezza in attesa di essere giudicata davanti al Giudice per direttissima.