Migranti, dall’Etiopia a Lampedusa:defibrillatore salva ‘Frank’

Frank (nome di fantasia) ha 16 anni ed e’ sbarcato nel maggio scorso a Lampedusa. Le “palpitazioni” che aveva subito accusato avevano indotto i medici ad un consulto nel servizio di cardiologia assicurato nell’isola dagli specialisti dell’Ospedale Ingrassia.

“Dopo la visita ed i successivi controlli effettuati in ambulatorio a Lampedusa – spiega il Primario di cardiologia dell’Ingrassia, Sergio Fasulo – e’ stata diagnosticata una severa insufficienza cardiaca. E’ stato subito trasferito nel nostro reparto per un approfondimento e successivamente all’Ismett dove e’ stato eseguito un intervento di sostituzione valvolare aortica e mitralica con bioprotesi”. Il ragazzo ha poi vissuto in una comunita’ per minori, ma qualche giorno fa si e’ reso necessario un nuovo ricovero all’Ingrassia.

“Gli ulteriori approfondimenti diagnostici, ci hanno indotto ad impiantare un defibrillatore cardiaco sottocutaneo (S-ICD, ndr)”. aggiunge Fasullo. “Si tratta – spiega – di un ‘prodotto’ che non richiede l’inserzione di elettrodi all’interno del cuore, ma viene esclusivamente impiantato in sede sottocutanea e svolge efficacemente le funzioni di defibrillazione. “Frank – conclude Fasulo – e’ stato dimesso, sta bene e lo aspettiamo tra un paio di settimane per un controllo programmato. La sua storia conferma l’importanza e l’efficacia dei servizi garantiti nel Poliambulatorio di Lampedusa. La tempestivita’ della diagnosi e’ fondamentale per intercettare patologie cardiache, spesso sconosciute, che necessitano di interventi immediati”. Nel primo semestre di quest’anno sono state oltre 2.000 le prestazioni, tra visite ed esami, erogati dal servizio di cardiologia dell’Asp nel Poliambulatorio di Lampedusa a residenti, turisti ed immigrati.