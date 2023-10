Migranti, famiglia libica arriva autonomamente a Lampedusa

Una famiglia libica, genitori e due bambini, è arrivata a Lampedusa su una barca in vetroresina di 4 metri, approdando in maniera autonoma al molo Favarolo. Ad accorgersi della piccola imbarcazione, prima che entrasse in porto, è stata una motovedetta della Capitaneria. I militari della Guardia di finanza si sono fatti raccontare le tappe del viaggio. I libici hanno riferito di essere salpati da Karabolli alle 22 di ieri e che quella traversata è costata 30mila dinari libici. Al momento si registrano dalla mezzanotte nove sbarchi, in hotspot in contrada Imbriacola sono presenti 612 migranti, 79 sono minori non accompagnati. Per la serata non è previsto nessun trasferimento.