Migranti, il mare mosso non ferma gli sbarchi a Lampedusa

Il mare mosso non ferma gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 80 sono approdati sull’isola. Un barchino, con a bordo 17 egiziani, bengalesi, siriani, ghanesi, e’ arrivato direttamente a molo Madonnina. Poco prima la motovedetta G118 Inzucchi della guardia di finanza aveva soccorso un natante di 10 metri. A bordo 63 egiziani, marocchini, indiani e siriani. Il primo gruppo, bloccato dai finanzieri, ha riferito d’essere partito dal porto libico di Sabratha, pagando da 5 mila a 7 mila dollari. Il gruppo dei 63, invece, ha detto di arrivare da Khoms, sempre in Libia, pagando 6.500 dollari e di voler andare in Germania, Olanda e Belgio. Ieri, sull’isola, ci sono stati due sbarchi per un totale di 49 persone. All’hotspot, ieri sera, erano rimasti solo quattro ospiti.