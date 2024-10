Migranti, sei sbarchi nella notte a Lampedusa

Notte di sbarchi a Lampedusa dove, con 6 natanti, sono giunti 185 migranti e dove ieri, nell’arco di 24 ore, ci sono stati 18 approdi, per un totale di 803 persone. Al momento all’hotspot di contrada Imbriacola, dopo il trasferimento di 184 migranti fatto ieri sera con il traghetto di linea che è già giunto a Porto Empedocle, ci sono 789 ospiti, fra cui 49 minori non accompagnati. Per la mattinata la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di circa 300 migranti con la motonave di linea.