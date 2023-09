Migranti, svuotato l’hotspot di Lampedusa

L’hotspot di Lampedusa è stato svuotato. Nella struttura di contrada Imbriacola restano 198 migranti, fra cui 120 minori non accompagnati. Alcuni dei 198 non possono essere trasferiti perché la polizia sta verificando posizioni e pendenze giudiziarie, mentre altri sono testimoni di fatti che la Questura sta approfondendo dal punto di vista investigativo con l’autorità giudiziaria. Nel giro di qualche giorno anche loro verranno trasferiti verso altre destinazioni.

“Siamo stati strapieni, ma non siamo mai andati in difficoltà – ha spiegato il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari -. Né la polizia, né Croce Rossa sono andate mai in difficoltà e la struttura di primissima accoglienza non è stata mai al collasso”.