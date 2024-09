Migranti, torna a Lampedusa nonostante espulsione: arrestato

I poliziotti della squadra mobile di Agrigento hanno arrestato un tunisino di 42 anni che, sbarcato a Lampedusa, è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione del tribunale di Bologna e responsabile di reingresso illegale in Italia. L’immigrato, espulso nel 2021 quale sanzione alternativa alla detenzione, è tornato a Lampedusa, sbarcando nei giorni scorsi. In Italia doveva espiare la pena residua di 7 mesi e 28 giorni di reclusione, nonché pagare 2 mila euro di multa, perché condannato per ricettazione, uso di atto falso e contraffazione del permesso di soggiorno. L’uomo è stato portato alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.