Mobilità a Lampedusa, il sindaco Mannino incontra il ministro Salvini

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato oggi al Mit il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, accompagnato dal presidente del Consiglio comunale, Giacomo Mercurio.

La riunione, spiega una nota del Mit, e’ stata dedicata ai collegamenti dell’isola, in particolare ai collegamenti aerei e alla tematica della continuita’ territoriale. E’ stata inoltre affrontata la necessita’ di un supporto amministrativo per l’attuazione degli investimenti destinati all’isola. Salvini ha ribadito “la massima attenzione del governo per Lampedusa, confermando la disponibilita’ a individuare soluzioni efficaci per le richieste avanzate dall’amministrazione comunale”.

“Il ministro ha garantito un impegno sia sull’urgenza del momento per un’implementazione dei voli, sia per quanto concerne una “modifica” della nuova gara che dovrà tenere necessariamente conto delle nuove esigenze del territorio”, ha dichiarato in una nota il sindaco Mannino.