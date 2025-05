Niente posti sugli aerei e traghetti guasti, Mannino: “impossibile raggiungere o spostarsi da Lampedusa”

Impossibile raggiungere o spostarsi da Lampedusa. Non ci sono posti sugli aerei e il traghetto di linea, che ieri sera sarebbe dovuto partire da Porto Empedocle per Lampedusa non ha sciolto gli ormeggi per un guasto. L’altro traghetto, sempre della Caronte & Tourist che sarebbe dovuto partire stamane alle 9 non è salpato perchè osserva il giorno di riposo. Tutto ciò ha provocato disagi ai passeggeri e ha danneggiato i pescatori lampedusani che non hanno potuto inviare il prodotto ittico in Sicilia.

Il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, lancia un appello al ministro Matteo Salvini, al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore regionale a Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò affinchè intervengano.

“È emergenza continuità territoriale aerea – dice – Oltre al problema della prossima scadenza del servizio e alla mancata programmazione dei collegamenti oltre il mese di ottobre 2025, la prospettiva di un’interruzione anche temporanea dei collegamenti rappresenta una minaccia reale al diritto fondamentale alla mobilità e all’accessibilità dei nostri territori, già duramente provati da condizioni di insularità e marginalità”. “Si deve procedere sin da subito – prosegue – con un potenziamento dei collegamenti in funzione delle reali esigenze delle nostre comunità, soprattutto in occasione dei picchi stagionali: festività, ponti, alta stagione estiva”.

Il sindaco delle Pelagie chiede un urgente tavolo tecnico “per risolvere la contingenza del momento e per avviare la definizione di un nuovo contratto di servizio pubblico, che garantisca una continuità territoriale stabile e strutturata nel medio-lungo periodo, attraverso una pianificazione condivisa e sostenibile, e garantendo innanzitutto la mobilità di chi vive nelle isole”.