L’incidente mortale di Licata, migliorano le condizioni di salute del 19enne

Migliorano le condizioni di salute del 19enne di Gela coinvolto nell’incidente stradale dove ha perso la vita Gaia Sanfilippo 18 anni di Licata, anche se ancora i medici del Trauma center villa sofia di Palermo non hanno sciolto la prognosi. Il ragazzo, in coma farmacologico, ha riportato diverse fratture alla gamba e parte del bacino, e il perforamento di un polmone. Tutta la comunità di Gela sta pregando per il giovane ragazzo.

Oggi pomeriggio si svolgeranno a Licata i funerali di Gaia; tanti i messaggi di dolore e vicinanza alla famiglia. “La ricorderemo per il suo sorriso dolce, per la sua gentilezza silenziosa e per quella luce speciale che portava con sé ogni giorno. Gaia era una presenza delicata ma preziosa, capace di lasciare un segno profondo in chiunque le fosse accanto. Ci mancherà immensamente”, si legge in un post sui social da parte dell’Istituto Fermi di Licata. Gaia stava concludendo il suo percorso di studi, tra un mese avrebbe conseguito il diploma e poi il suo sogno era quello di diventare una brava make-up artist.