Appalti e tangenti, l’incontro in un hotel a Villaggio Mosè: ad indagare non è solo la Procura di Agrigento

Ad indagare sui personaggi ritenuti al centro di un sistema di tangenti e appalti pilotati non c’è soltanto la procura di Agrigento. Un dato di fatto, incontrovertibile, che apre scenari fino a questo momento impensabili. L’inchiesta, a questo punto, assume dimensioni tutt’altro che locali valicando certamente i confini della provincia di Agrigento per giungere al cuore delle stanze del potere. Quale sia il punto di arrivo è ancora da scoprire. La circostanza emerge quasi per caso e ha i contorni di un vero e proprio “incidente diplomatico”.

È il 15 marzo scorso e gli agenti della Squadra mobile di Agrigento, agli ordini del vicequestore Vincenzo Perta, stanno monitorando un incontro tra l’allora assessore regionale dell’Energia, Roberto Di Mauro (si dimetterà dopo venti giorni), ed il sindaco di Maletto Giuseppe Capizzi. Quest’ultimo è anche l’imprenditore che si è aggiudicato l’appalto per i lavori di rifacimento della rete idrica della Città dei templi. I poliziotti, delegati dalla procura di Agrigento, sono al lavoro: scattano foto, annotano, registrano e identificano persone e veicoli in entrata e uscita. La loro attenzione si sposta però su un’altra auto che gravitava in quella zona.

Dalla successiva verifica viene appurato che il veicolo apparteneva ad altra forza dell’ordine. Erano carabinieri. I militari, evidentemente delegati da autorità giudiziaria diversa da quella di Agrigento, stavano di fatto monitorando gli stessi “obiettivi” degli agenti. Il “caso diplomatico” tra polizia e carabinieri viene risolto poco dopo ma la circostanza è tutt’altro che banale poiché significa che ad indagare su taluni personaggi coinvolti nell’inchiesta di Agrigento non c’è soltanto la procura guidata da Giovanni Di Leo.