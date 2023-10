Tregua sbarchi a Lampedusa, al via trasferimenti da hotspot 

Tregua sbarchi nella notte a Lampedusa. Dopo i 188 migranti arrivati ieri sulla più grande delle Pelagie per tutta la notte non si sono registrati approdi. Proseguono, invece, i trasferimenti, disposti dalla Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale, per svuotare l’hotspot, dove stamani gli ospiti sono 175, tra cui 16 minori non accompagnati. In 120 o 130 in mattinata si lasceranno alle spalle la struttura per essere imbarcati sul traghetto Sansovino che in serata giungerà a Porto Empedocle. Tra loro anche 16 minori soli.