Monitorare i nidi di tartaruga caretta caretta, la mission dell’associazione Aethusa

L’isola di Linosa, ogni anno viene scelta da molte tartarughe caretta caretta per deporre le propria uova. Sulla piccola isola di origine vulcanica vicino a Lampedusa l’associazione no profit Aethusa si occupa di monitorare i nidi di tartaruga marina Caretta caretta in collaborazione con l’ Università degli studi di Palermo, Dipartimento STEBICEF. Da giugno fino ad Agosto sull’isola si svolgono dei campi di ricerca dove i partecipanti vengono coinvolti in molteplici attività, monitoraggio della spiaggia al fine di individuare eventuali tracce lasciate da mamma tartaruga, studio della traccia e identificazione del nido, protezione del nido fino alla schiusa, assistenza alla schiusa e attività di sensibilizzazione verso turisti e popolazione. Può partecipare chiunque e per gli studenti verrà rilasciato un attestato per la richiesta di CFU universitari.