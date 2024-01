Il sindaco Dazzo dona al Papa l’olio di Lucca Sicula 

“La settimana scorsa, a nome mio e della comunità di Lucca Sicula che mi onoro di rappresentare, ho partecipato a Roma, in Vaticano, all’Udienza Speciale con sua Santità Papa Francesco. Al Santo Padre ho portato in dono l’olio extravergine d’oliva di Lucca Sicula, frutto del lavoro e dei sacrifici dei nostri agricoltori, e un portabottiglie in ceramica con le effigie del nostro Comune. Al Santo Padre ho chiesto di pregare per la nostra Comunità, per le famiglie e i figli di Lucca Sicula che, insieme all’amministrazione comunale, così tanto si spendono per la crescita umana, sociale e culturale del territorio che rappresento.” Così il sindaco di Lucca Sicula, Salvatore Dazzo, in un post su Facebook.