Arresto Messina Denaro, Patronaggio: “Lotta alla mafia riparte con altre prospettive”

“Grandissimo risultato per la giustizia e il popolo siciliano. Complimenti e onore a tutti quelli che in questi anni hanno lavorato per questo grande risultato con un pensiero a quelli che , magistrati e forze dell’ordine , oggi non ci sono più. Da domani la lotta alla mafia e per la legalità ripartirà con ben altre prospettive e si spera per una vittoria finale e definitiva.” Lo dice Luigi Patronaggio, ex procuratore di Agrigento e oggi procuratore generale a Cagliari, commentando la notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro.