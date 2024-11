La guerra di mafia dei Barcellonesi con 13 omicidi: chiesti due ergastoli e pesanti condanne

L’accusa chiede due condanne all’ergastolo, quattro condanne a 30 anni e condanne meno pesanti per i due collaboratori di giustizia, nel giudizio abbreviato per gli omicidi di mafia degli anni Novanta nel barcellonese, in provincia di Messina. Le richieste nell’udienza preliminare, a Messina, presieduta dalla gup Arianna Raffa, sono state formulate dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, che ha depositato una requisitoria scritta siglata anche dai sostituti della Dda Fabrizio Monaco e Francesco Massara.

In particolare i pubblici ministeri hanno chiesto la condanna all’ergastolo per Salvatore “Sam” Di Salvo e per Giuseppe Gullotti. Hanno poi chiesto la condanna a 30 anni per Stefano Genovese, Giuseppe Isgro’, Carmelo Mastroeni, Vincenzo Miano infine chiesti per Carmelo D’Amico 15 anni con l’attenuante per i collaboratori di giustizia e per Salvatore Micale 12 anni con l’attenuante per i collaboratori di giustizia. Nella prossima udienza la parola passa ai difensori degli imputati. Al centro del processo l’indagine dei carabinieri del Ros, coordinata dalla Dda di Messina, su tredici omicidi avvenuti nell’ambito delle guerra di Mafia che si e’ consumata negli anni Novanta nel barcellonese.