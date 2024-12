Mafia, condizioni di salute critiche: 53enne ai domiciliari 

La quinta sezione del tribunale di Palermo ha concesso gli arresti domiciliari a Emanuele Prestifilippo di 53 anni arrestato nell’operazione Stirpe con l’accusa di far parte della ‘famiglia’ mafiosa di Ciaculli-Croce Verde Giardini, per la quale avrebbe gestito le mediazioni con provvigioni e la distribuzione dell’acqua. La decisione, che ha accolto la richiesta della difesa, gli avvocati Giovanni Castronovo e Carmelo Ferrara, ed è basata si più perizie mediche, è stata presa per il suo stato di salute ritenuto incompatibile con la detenzione.