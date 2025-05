Mafia e appalti, il generale Mori: “Ostacoli a inchiesta dalla procura”

L’inchiesta del Ros su mafia e appalti, che aveva avviato un nuovo metodo investigativo, all’inizio degli anni Novanta subì ostacoli anche nell’ambito della magistratura palermitana. Davanti alla Commissione parlamentare antimafia l’ex comandante del Ros, Mario Mori, e il suo braccio destro Giuseppe De Donno hanno riproposto una linea critica già tracciata durante l’audizione del 16 aprile che oggi è proseguita con qualche approccio polemico.

La tesi di fondo sostenuta da Mori e De Donno accredita l’idea che il dossier su mafia e appalti, su cui nel 1992 aveva rivolto il suo interesse Paolo Borsellino, sia il principale movente dell’attentato di via d’Amelio. Oggi Mori ha alzato il tono della sua audizione sostenendo che quel dossier è stato fortemente ostacolato in quella fase dalla Procura guidata da Pietro Giammanco: non avrebbe voluto valorizzare il collegamento tra gli appalti e il sistema politico.

“Si perdeva così di vista – ha osservato Mori – un’attività investigativa che allargava lo sguardo e avrebbe potuto ottenere altri risultati”. Mori ha lamentato che altri freni venivano dalla politica e dal “tombale silenzio” calato su un’indagine sottoposta a un’operazione di “smembramento” tra gli uffici giudiziari di Palermo, Catania e Caltanissetta. L’obiettivo sarebbe stato quello di evitare l’estensione dell’attività investigativa per la quale lo stesso Giovanni Falcone pensava a una interconnessione con l’indagine milanese di Mani pulite. Gli interventi di Mori e De Donno, che hanno seguito le tracce del loro libro “L’altra verità”, hanno suscitato varie domande. Mentre Gianluca Cantalamessa (Lega) ha osservato che i due ufficiali già assolti in tre procedimenti tra cui quello sulla cosiddetta “trattativa” meriterebbero “rispetto e risarcimento”, Luigi Nave del M5s ha accusato Mori e De Donno di avere raccontato “inesattezze e falsità” e di avere colto “mistificazioni in alcune affermazioni”.

Nave ha chiesto di discutere i punti sollevati in un documento di 86 pagine presentato dai consiglieri del M5s. Ma la presidente Chiara Colosimo ha replicato che il dossier è stato presentato all’ultimo momento e quindi non c’è stato il tempo di valutarne il contenuto. L’ultimo momento polemico, che ha contrapposto la presidente e il consigliere del Pd Giuseppe Provenzano, è stato innescato dalle domande poste prima da Walter Verini (Pd) e poi da Provenzano che hanno chiesto a Mori se, oltre al filone di mafia e appalti, dal suo osservatorio non avesse valutato quello che accadeva a quel tempo con le stragi del 1992, gli attentati del 1993 e i delitti che lanciavano un feroce attacco allo Stato. Mori ha risposto che, come investigatore “operativo”, poteva parlare delle indagini e non del “contesto politico” in cui quei fatti si collocavano.