L’omicidio di Giuseppe Florio, arrestata 53enne 

Sarebbe stata incastrata da intercettazioni seguite alla sua scarcerazione la 53enne gia’ indagata per l’omicidio di Giuseppe Florio, il 66enne di Giardini Naxos trovato cadavere a Castiglione di Sicilia, nel catanese, lo scorso 26 aprile. La donna, originaria di Sesto San Giovanni ma domiciliata a Vercelli, era stata sottoposta a fermo subito dopo il ritrovamento del corpo per occultamento di cadavere. Il provvedimento era stato convalidato dal giudice, che pero’ non aveva emesso alcuna misura; lei era tornata in liberta’.

Adesso, su richiesta della Procura di Messina, che cura le indagini sull’omicidio affidate ai carabinieri, e’ arrivata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip. “In particolare le intercettazioni ambientali e telefoniche captate proprio nel periodo successivo alla scarcerazione hanno fornito un serio riscontro alle ipotesi accusatorie di concorso della donna”, spiegano gli investigatori, che hanno incrociato i dati ottenuti con quelli delle telecamere di sorveglianza, l’escussione di testimoni, le dichiarazioni rese durante un interrogatorio da uno degli indagati.