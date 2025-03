Montevago, sfilata di carnevale annullata per la morte di Gaspare Piazza 

“L’amministrazione comunale informa che la sfilata dei carri allegorici in programma per oggi pomeriggio è stata annullata. Restano confermate le giornate del 2, 3 e 4 marzo come da programma.

La decisione, concertata con le forze dell’ordine, i giovani che hanno allestito i carri e le attività commerciali, è stata presa durante una riunione tenutasi questa mattina negli uffici comunali, ed è legata alla prematura morte del nostro concittadino Gaspare Piazza, che da sempre è stato parte attiva del Carnevale Montevaghese contribuendo fattivamente all’allestimento dei carri e portando il suo entusiasmo e il suo buon umore. A Gaspare l’abbraccio di tutta la comunità montevaghese nel suo ultimo viaggio della vita. Alla famiglia le più sentite condoglianze insieme alla forza che serve per accettare un tale dolore”. Lo fa sapere in una nota il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo.

Gaspare Piazza è morto a causa di un infarto fulminante; un giovane dei Portatori della Madonna delle Grazie. I funerali saranno oggi pomeriggio alle 15,30 nella chiesa Madre di Montevago.