Naro, stop a manifestazioni pubbliche ed eventi sportivi per il maltempo 

“Anche se le condizioni meteo sono al momento variabili su tutta la provincia, in considerazione dell’allerta di livello arancione proclamata dalla Protezione civile regionale, si raccomanda alla popolazione di continuare a prestare massima cautela. In particolare, ho firmato una specifica ordinanza che vieta per tutta la giornata di oggi lo stop a tutti gli eventi pubblici e il divieto di utilizzo delle aree a rischio come impianti sportivi all’aperto, ville, giardini e aree gioco esterne.Saranno inoltre interdetti tutti i locali interrati, specie se in prossimità di zone soggette ad allagamento. Si raccomanda di non viaggiare – se non necessario – durante i fenomeni temporaleschi. È stato già attivato il Centro Operativo Comunale per ogni evenienza.”

Lo ha dichiarato il Sindaco di Naro Maria Grazia Brandara in una nota ufficiale che accompagna l’Ordinanza firmata in mattinata.