Naro, vaccini sospesi dopo la rottura di un recipiente. L’Asp in attesa dell’intervento del Comune

È comparso nella mattinata di oggi un avviso affisso all’ingresso del centro vaccinale di Naro che informa la cittadinanza della sospensione del servizio di vaccinazione. La comunicazione specifica che l’interruzione è stata disposta per evitare rischi alla salute pubblica, poiché i locali risultano attualmente privi di approvvigionamento idrico.

Secondo quanto appreso, il problema sarebbe riconducibile alla rottura di un recipiente destinato alla riserva d’acqua, danneggiato a seguito delle forti raffiche di vento che nei giorni scorsi hanno interessato il territorio. Le condizioni meteorologiche avverse avrebbero provocato la spaccatura del contenitore, compromettendo così la regolare fornitura idrica alla struttura.

L’assenza di acqua rende al momento impossibile garantire gli standard igienico-sanitari necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività vaccinali. Per questo motivo si è resa necessaria la sospensione temporanea del servizio.

Da quanto si apprende, il Comune dovrebbe intervenire nei prossimi giorni per effettuare i lavori necessari al ripristino della funzionalità dell’impianto e consentire la riapertura del centro nel più breve tempo possibile.