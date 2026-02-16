Ultime Notizie

Trasportava un cavallo privo di documentazione e microchip, scatta il sequestro e la sanzione

L'uomo è stato fermato lungo la Ss 640

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

La Polizia Stradale di Caltanissetta ha sanzionato il conducente di un autocarro che sulla S.S. 640 trasportava un cavallo privo di documentazione e microchip. Per verificare le condizioni di salute dell’equino è stato richiesto l’intervento di personale veterinario dell’ASL che ne ha accertato le buone condizioni di salute. L’animale è stato sequestrato per accertarne la provenienza; il conducente è stato, invece, sanzionato e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo con il ritiro della carta di circolazione.

