A Stromboli ambulanza senz’autista, Catanzaro (Pd): “sanità allo sbando”

La denuncia del Capogruppo Pd all'Ars, dopo avere appreso che a Panarea l'unico mezzo è guasto da mesi, mentre a Lipari su tre ambulanze ne funziona una sola.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Quanto accaduto a Stromboli, dove un anziano è stato costretto a percorrere un chilometro in carrozzina sotto la pioggia per raggiungere l’elisoccorso perché l’ambulanza non può circolare per mancanza di personale, non è un episodio isolato, ma l’ennesimo segnale di una sanità regionale allo sbando”. E’ il commento di Michele Catanzaro, Capogruppo Pd all’Ars, dopo avere appreso che a Panarea l’unico mezzo è guasto da mesi, mentre a Lipari su tre ambulanze ne funziona una sola. “Siamo davanti a un sistema che non garantisce nemmeno le prestazioni essenziali – aggiunge Catanzaro – mentre il governo regionale continua a raccontare una realtà fatta di annunci e propaganda. La verità è che la Sicilia, nonostante gli slogan, resta tra le regioni con le maggiori inefficienze d’Italia. È un quadro che parla da sé: disservizi cronici, mezzi fermi, personale insufficiente, cittadini lasciati all’improvvisazione”. “Il caso delle Eolie è solo l’ultimo di una lunga serie di scandali, ritardi e scelte sbagliate che stanno compromettendo il diritto alla salute, soprattutto nei territori più fragili. È inaccettabile – conclude – che intere comunità debbano affidarsi al volontariato per supplire alle mancanze istituzionali”. 

