“Unità, territorio, futuro”: Schembri è il nuovo segretario del PD di Naro

Sabato 31 Maggio scorso si è svolto il congresso di circolo del Partito Democratico di Naro, in concomitanza dei lavori congressuali Provinciali e Regionali. Durante il congresso si è proceduto anche alle votazioni per eleggere il segretario del circolo e che hanno visto Stefano Schembri eletto. Dichiarazione del neo segretario del PD di Naro: “Ringrazio tutte le iscritte e gli iscritti che mi hanno dato fiducia, incoraggiando il contributo che daremo per lo sviluppo del territorio.

Ci aspettano sfide importanti, che vogliamo affrontare insieme a tutte le forze progressiste e riformiste che hanno a cuore il futuro di questa città. Sarà l’unità del partito e la naturale convivenza delle varie arie che lo compongono, le strade su cui fondare questa nuova segreteria.

Sono fiducioso nel lavoro di squadra perché è l’unica strada da percorrere per portare il partito agli apici della vita politica e amministrativa narese, sempre con impegno e passione ed con l’immancabile lavoro per radicare e rafforzare il PD sul territorio.

Sicuro che il dibattito congressuale cittadino, anche se aspro, sia stato un momento di crescita personale in primis e poi del partito da vedersi come una strada che ci porti a un futuro proficuo. Da adesso invito tutti alla mobilitazione per votare al referendum di domenica e lunedì prossimi. Auguro buon lavoro al segretario Regionale Anthony Barbagallo e al segretario Provinciale Francesco Cacciatore, con i quali, sono sicuro, collaboreremo per far crescere il Partito Democratico nella fulgentissima Naro. Un ultimo ringraziamento vorrei rivolgerlo a Giacomo Vivacqua che ha dato un contributo fondamentale al dibattito congressuale provinciale”