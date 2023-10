Auto fuori strada sulla 115: nessun ferito

Incidente autonomo sulla strada Statale 115 tra licata e Palma di montechiaro al km 222. Un’auto, una Mercedes guidata da una donna, per cause in fase di accertamento, è uscita fuori strada. Insieme alla donna viaggiavano altre due persone; fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Solo tanta paura per tutti e tre gli occupanti del veicolo. Sul posto i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale .