Auto in marcia prende fuoco, salvi gli occupanti del veicolo 

Momenti di panico per gli occupanti di un’auto che, durante la marcia, ha preso improvvisamente fuoco. È accaduto in via Palma, nel centro di Licata. Le persone che si trovavano a bordo del veicolo, intuendo il pericolo, sono riuscite ad arrestare la marcia e abbandonare l’abitacolo prima che il rogo divampasse. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.