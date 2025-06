A causa di un pullman in fiamme e’ al momento chiuso un tratto della strada statale 514 “Di Chiaramonte”, dal km 18,800 (Svincolo per Mazzarrone) al km 26,800 (Aeroporto di Comiso), in entrambe le direzioni e nel territorio di Licodia Eubea (CT).

Sono state istituite temporanee deviazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e il Vigili del Fuoco.