Dalla Costa d’Avorio a Licata, Joel oggi è cittadino italiano: la storia

Una storia di accoglienza e integrazione è quella che è stata raccontata oggi durante i festeggiamenti della Polizia di Stato ad Agrigento. Joel, 29 anni, dalla Costa d’Avorio è arrivato a Lampedusa nel 2009 con un barchino e da lì trasferito nella provincia di Agrigento ha frequentato la scuola a Licata dove ha conosciuto, mentre giocava a calcio, Domenico Cannizzaro. E’ nato davvero un amore fraterno tanto che nel 2015 la famiglia lo ha adottato formalmente ed è rimasto fino ad oggi a vivere con loro.

“Joel è entrato in punta di piedi nella nostra famiglia. Da subito abbiamo condiviso tante cose, e lui si è fatto apprezzare da tutti, tanto da diventare mio fratello”, ha dichiarato durante la cerimonia Domenico Cannizzaro.

Joel è laureato in mediazione linguistica e culturale, sta seguendo anche un master in marketing e digitalizzazione a Parigi; ma per lui oggi è un giorno speciale perchè finalmente, dopo i lunghi tempi burocratici, ha ricevuto dalle mani del prefetto di Agrigento Filippo Romano, la cittadinanza italiana.

“Accoglienza e integrazione alle basi di questa storia di migrazione, ma sopratutto di integrazione non solo in famiglia ma anche nei territorio dove Joel è stato”, ha detto il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo.